Presidente vê 2014 'satisfatório' e promete que Fluminense será competitivo

"Se considerada a grande pressão com que o Fluminense iniciou a temporada, o resultado esportivo foi satisfatório. Mas a percepção que fica é a de que poderia ter sido um pouco melhor, já que faltou muito pouco para a classificação a Libertadores. Tivemos uma importante conquista fora de campo com a inclusão da parte que restava da dívida fiscal em aberto via Refis. Foi um ano fundamental para que o clube estivesse plenamente preparado para 2015", disse o dirigente ao site oficial do Fluminense.

Em 2015, o Fluminense vai conviver com uma realidade bem diferente da vivida nos anos anteriores, quando a antiga parceira, a Unimed, bancava contratações e os altos salários das estrelas do time. Siemsen, porém, preferiu destacar que o clube já encontrou um novo patrocinador master. Além disso, prometeu que o time será competitivo neste ano, mas cobrou o apoio do torcedor para que essa previsão se concretize.

"Apresentamos a Viton 44 como nova patrocinadora e seguimos otimistas em anunciar mais novidades em breve. Teremos um time competitivo agregado a uma equipe de profissionais competentes. Ainda mais importante, tenho percebido a torcida engajada, unida, com vontade de participar ativamente. Precisamos dela nas arquibancadas e como associada. Já provou ser capaz de fazer a diferença e tenho certeza de que será fundamental mais uma vez. É nosso maior patrimônio", afirmou.

De férias, o elenco do Fluminense se reapresenta em 7 de janeiro. Em preparação para a temporada, o time vai participar do torneio amistoso Flórida Cup, com estreia marcada para 15 de janeiro, em Orlando, diante do Bayer Leverkusen.