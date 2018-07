Presidente vê Corinthians com chances remotas de título

O presidente Andrés Sanchez afirmou nesta quinta-feira, após o sorteio da próxima edição de Libertadores, que o Corinthians tem chances remotas de faturar o título do Campeonato Brasileiro. O time perdeu a liderança para o Fluminense no último fim de semana e o dirigente não crê que o rival irá tropeçar nas rodadas finais.

"Ficou muito difícil. Quem tinha que errar já errou. Corinthians errou, Fluminense errou, Cruzeiro errou. Agora ficou difícil. Temos que fazer a nossa lição, vencer os dois jogos e lutar para sermos campeões", afirmou o dirigente em entrevista ao SporTV, apostando que o Fluminense vai vencer Palmeiras e Guarani.

Andrés minimizou a possibilidade do Palmeiras enfrentar o Fluminense com uma equipe reserva no domingo. "Infelizmente as pessoas trabalham contra o futebol. Só falam em mala. Não vamos ser campeões por nosso erros. Não vou ficar chorando, lá tem 30 profissionais e o treinador [Luiz Felipe Scolari] escala quem ele quiser", disse.

O dirigente corintiano reconheceu que o time terá dificuldade na Libertadores se for campeão ou vice do Brasileirão. "Os grupo 3 [que terá o campeão brasileiro] e 7 [que terá o vice-campeão brasileiro] são os mais fortes. Mas Libertadores não tem isso de grupo fraco ou forte. Ano passado fomos primeiro lugar e caímos nas oitavas de final. Nada é fácil para o corintiano", comentou.