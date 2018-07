Presidente viaja para fechar venda do Getafe em Dubai

Torres confirmou que iria viajar à cidade do Golfo Pérsico, mas negou que tenha vendido o clube. O dirigente disse ao diário esportivo Marca que foi convidado pelo grupo empresarial de Dubai "com a ideia de ter encontros para buscar patrocinadores que melhorem a imagem do Getafe e para um novo nome para o estádio".

Kaiser Rafiq, sócio e diretor de gestão do conglomerado empresarial, disse que o negócio é de US$ 90 milhões e que o clube adquirido terminou o último Campeonato Espanhol entre as seis primeiras posições - o Getafe ficou exatamente em sexto lugar. O grupo é presidido pelo xeque Suhail Butti Bin Al Maktoum, membro da família real de Dubai.