Presidentes pedem fim da violência, mas divergem quanto às organizadas

SÃO PAULO - No evento que marcou o início da ação de Corinthians e Palmeiras contra a violência entre torcedores, os presidentes Mário Gobbi e Paulo Nobre reiteraram suas posições quanto às organizadas, protagonistas dos últimos tumultos que marcaram os times.

Nobre já havia se posicionado sobre o assunto. Em 2013, quando palmeirenses agrediram o goleiro Fernando Prass com um copo após derrota do time na Libertadores, o presidente rompeu as relações com as organizadas e, desde então, mantém posição firme. "A torcida tem de fazer a parte dela e nós a nossa. Nós trabalhamos pelo Palmeiras e a torcida torce na arquibancada", disse o presidente.

Do outro lado, Mário Gobbi continua estabelecendo uma "relação de diálogo" com os corintianos, mesmo após dizer que não havia como manter essa relação após a invasão ao CT. Negando qualquer aporte vindo do clube aos torcedores, o dirigente foi mais brando em seu discurso. "Em momentos tecnicamente não muito bons, os torcedores foram ao CT, dialogamos e tudo seguiu bem. O radicalismo não faz bem a ninguém, tem gente boa lá que vai ao estádio e não faz mal a ninguém. Continuemos com o diálogo. Só que toda vez que ultrapassar o limite dessa convivência, não há mais conversa".

Os treinadores endossaram o discurso de seus respectivos presidentes. "Temos de ter cuidado para evitar que episódios de violência se repitam com consequências trágicas", completou Kleina.

Sofrendo com casos de morte e extrema violência ao longo dos anos, a iniciativa de Corinthians e Palmeiras deve ser só o primeiro passo dos clubes para a pacificação dos clássicos e, consequentemente, do futebol brasileiro.