Presídio aposta em ações de educação e lazer SÃO PAULO - A prática do futebol na penitenciária Adriano Marrey está inserida em um conjunto de atividades de lazer e recreação que incluem jogo de boliche com garrafas plásticas, academia e tênis de mesa. A educação também tem peso dois nas ações de reeducação. São oferecidos inúmeros cursos profissionalizantes com o benefício da remissão: para cada 12 horas de estudo, os presos conseguem diminuir a pena em um dia. (No caso do futebol, três dias dedicados à organização são revertidos em um dia a menos de pena).