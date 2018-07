Preso de Oruro participa de briga no Itaquerão

Entre os torcedores que brigaram nas arquibancadas do Itaquerão durante o clássico entre Corinthians e São Paulo, no dia 21 de setembro, está Tiago Aurélio dos Santos Ferreira. Ele é um dos 12 corintianos que foram presos ano passado em Oruro, na Bolívia, acusados da morte do garoto Kevin Espada.

Flagrado no meio da confusão, Ferreira chega a dar um chute em outro torcedor. A pedido do Estado, Giuliano Giova, diretor do Instituto Brasileiro de Peritos, avaliou as imagens do confronto e de Ferreira na penitenciária em Oruro. Por causa da briga, o Corinthians foi multado em R$ 50 mil pelo STJD e perdeu um mando de campo. A pena será cumprida hoje, em Cuiabá, contra o Vitória.

Essa não é a primeira vez que Ferreira se envolve em confusão. Em fevereiro, ele foi preso após invadir o CT do clube com mais de cem torcedores. Funcionários foram agredidos e celulares, roubados. Um mês depois, a Justiça determinou que Ferreira fosse solto.

Líder da torcida organizada Pavilhão 9, Ferreira é um dos responsáveis por promover caravanas para acompanhar jogos do Corinthians. Durante o período em que esteve preso na Bolívia, ele assumiu a liderança do grupo de corintianos detidos. Por ser quem melhor falava espanhol, ele negociava com os agentes penitenciários a fim de obter algumas regalias e também buscou amizade com os detentos bolivianos.

Ferreira é o quinto torcedor preso em Oruro a se envolver em confusão depois da volta ao Brasil. No ano passado, Cleuter Barreto Barros, Leandro Silva de Oliveira e Fábio Neves Domingos foram identificados entre os participantes de uma briga com vascaínos em Brasília. Por causa da confusão, os dois clubes foram punidos com a perda de quatro mandos de campo cada. Também no ano passado, Raphael Machado Castilho de Araújo foi preso na Bahia acusado de atirar em policiais.