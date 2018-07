Preso em Chapecó até terça, Palmeiras aguarda resposta da CBF

SÃO PAULO - Após ser derrotado pela Chapecoense por 2 a 0 no último domingo, a delegação do Palmeiras vai passar a noite em Chapecó e só retorna para São Paulo nesta terça-feira. Sem condições climáticas para voar, o time não conseguiu deixar a cidade catarinense de manhã, como programado. A direção agora tenta adiar a partida contra o Botafogo, marcada para quarta-feira, em Presidente Prudente.

A programação inicial era que o time saísse de Chapecó na manhã desta segunda-feira e às 14h treinasse na Academia de Futebol. Mas, sem conseguir retornar para São Paulo, o time resolveu mudar os planos e a ideia é voltar na terça pela manhã, descer em Campinas, viajar de ônibus para São Paulo e esperar para saber se realmente terá que atuar na quarta-feira.

O departamento jurídico do Palmeiras entrou em contato com a CBF pedindo para a partida ser adiada e aguarda uma resposta da entidade. "Esperaremos o posicionamento da CBF. Esse será o nosso procedimento. Comunicamos a CBF e estamos esperando um retorno. Comunicamos o nosso problema, que estamos aqui (em Chapecó) e com o voo marcado para amanhã (terça-feira) de manhã. Aguardaremos a CBF se pronunciar e falar a próxima data do jogo, caso haja algum tipo de adiamento", disse o gerente de futebol do Palmeiras, Omar Feitosa.

O dirigente ainda assegurou que não foi cogitada a ideia de retornar para São Paulo de ônibus. "A distância é grande para sairmos de ônibus, o desgaste é grande e corremos o risco de perder um ou dois atletas por causa do desgaste da viagem. Por mais que seja um ônibus confortável, o desgaste é grande. O dia do jogo está muito próximo, e não sabemos ainda qual será a próxima data, se houver alteração. A única certeza é de que a nossa saída está marcada para amanhã de manhã", explicou o dirigente.