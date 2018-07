Preso, ex-presidente pode ganhar emprego no Bayern de Munique

Atual presidente do Bayern de Munique, Karl Hopfner afirmou nesta quarta-feira que espera dar um emprego para seu antecessor, Uli Hoeness, na base do clube alemão. Hoeness está preso desde junho, mas pode ganhar liberdade para trabalhar durante o dia em janeiro de 2015.

Presidente do maior clube da Alemanha desde 2009, Hoeness foi condenado a três anos e meio de prisão por evasão fiscal e acabou deixando seu cargo em março. Por conta da duração da pena, o ex-dirigente pode conquistar o direito de trabalhar. E o Bayern espera contar novamente com sua presença no clube nos próximos meses.

"Estar entre nós novamente será uma incrível salvação para ele", afirmou Hopfner, atual mandatário do Bayern. Ele pretende dar a Hoeness um cargo na base, ainda indefinido.

"Ele vai assinar um contrato e deve trabalhar com os times da base. Estamos ansiosos por isso."

