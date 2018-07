'Preso' na Arábia Saudita, jogador brasileiro desabafa para voltar ao País

RIADE - Nem todo jogador de futebol pode comemorar as festas de fim de ano. O meia Rafael Bastos, que já defendeu clubes como Bahia e Vitória e atualmente joga no Al Nassr, da Arábia Saudita, fez um desabafo em seu Twitter neste sábado. Segundo o jogador, ele não pode deixar o país pois seu clube não lhe concedeu o visto de saída.

Negociado com o Al Nassr há cerca de um ano, o atleta desejava voltar ao Brasil para passar o período festivo com a sua família. Mas, devido às pendências de seu clube, não pôde deixar a Arábia Saudita. O fato deixou o jogador sem saber o que fazer, assim, decidiu apelar para o poder das redes sociais para que possa retornar ao País.

Aos 28 anos de idade, Rafael Bastos iniciou a sua carreira no Bahia, onde se destacou entre 2006 e 2007, e foi negociado com o Cruzeiro, que o repassou para o futebol português. Após um breve retorno ao Brasil em 2009, para defender o Vitória, ele voltou para a Europa, onde, entre outros clubes, defendeu o Cluj, da Romênia, clube que se destacou na Liga dos Campeões na última temporada.

Confira, na íntegra, o desabafo de Rafael Bastos:

"Pouco mais de um ano eu jogava em Inglaterra contra o Manchester United.. Que jogo, se respirava futebol, que momento de felicidade. Hoje estou em casa, na Arábia Saudita, em Riade uma cidade que aprendi a gosta e um clube que passei a defender com todo meu esforço e dedicação.. fiz 11 gols, fomos a final da Copa. O que recebo em troca? Sou refém do Al Nassr aqui, não me dão o visto de saída..

Meus filhos e minha mulher choram! Minha família no Brasil desespera.. Minha mãe chora e eu não sei que fazer mais. Peço a Deus que ilumine nossos caminhos."