Torcedores chilenos fazem acordo e têm até quarta para pagarem a fiança

Dos 24 chilenos que foram presos pela confusão na Arena Corinthians na última quarta-feira, em jogo válido pela Copa Sul-Americana, apenas um conseguiu a liberdade total e outros 23 estão com liberdade provisória. O juiz Rubens Pedreiro Lopes fez um acordo com os torcedores para que até quarta-feira da semana que vem paguem a fiança, que varia de três a cinco salários mínimos e, assim, poderão aguardar um novo julgamento livres.

Entretanto, os 23 não poderão deixar o Brasil até o fim do processo. O único torcedor absolvido é Sérgio Alejandro Barra Spinoza, chileno residente no Brasil. Outros dois foram condenados a pagar cinco salários mínimos (R$ 4.685,00), por terem cometido o crime de lesão corporal. Os demais pagarão três salários mínimos (R$ 2.811,00) por terem sido condenados pelo crime de desacato e danos ao patrimônio.

Inicialmente, o juiz havia determinado que os chilenos fossem obrigados a pagar a fiança nesta quarta-feira ou seriam mandados para a Cadeia de Pinheiros. Entretanto, ele ficou sensibilizado com a tentativa deles em conseguir juntar o dinheiro, decidiu dar um prazo para o pagamento e deixá-los livre por enquanto.

Os chilenos serão obrigados a comunicar o local onde ficarão morando até o término do processo. Para deixar o Brasil, além de pagar a fiança, terão que aguardar que o Ministério Público defina se vai oferecer denúncia contra eles. Se a resposta for positiva, terão de aguardar julgamento. Caso contrário, estarão livres. Não a prazo para o MP se posicionar.

A audiência de custódia iria começar às 9 horas, mas teve início às 10h30. Os torcedores foram separados em quatro grupos com seis torcedores cada para explicarem o que aconteceu. No total, a audiência levou cerca de quatro horas.

A confusão de torcedores com a Polícia Militar começou antes de a bola rolar entre Corinthians e Universidad de Chile. Inicialmente, chilenos arrancaram cadeiras da arena para atirá-las contra os corintianos. Depois, eles jogaram esses assentos destruídos nos próprios policiais, que responderam com violência. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, a PM prendeu cinco torcedores que teriam iniciado o quebra-quebra e a ação irritou os demais chilenos. No total, 26 chilenos foram presos, mas dois foram liberados na terça-feira.