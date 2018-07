Pressão aumenta e torcida da Ponte Preta pede a saída do técnico Gilson Kleina

A derrota de virada para o Atlético Mineiro, em pleno estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), no último domingo, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, aumentou ainda mais a pressão sob o técnico Gilson Kleina. Ele teve a sua saída pedida pelos mais de cinco mil pontepretanos após a partida.

A preocupação da diretoria foi tanta que reforçou o esquema de segurança no treino desta segunda-feira no CT do Jardim Eulina. Houve um jogo-treino contra o Atibaia, que disputa a Copa Paulista, com a presença dos reservas. Os titulares fizeram treino regenerativo. Tudo em um clima tenso.

Inconstante, a Ponte Preta perdeu a chance de colar no grupo de classificação para a Copa Libertadores e caiu para o 13.º lugar, com 27 pontos, dois a mais que o Avaí, primeiro da zona de rebaixamento.

Por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o Brasileirão vai sofrer uma pausa e a Ponte Preta só voltará a campo no dia 9 de setembro, em um confronto direto contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Não seria surpresa, porém uma mudança na comissão técnica durante este período.

"O torcedor tem toda a razão de vaiar porque ele paga ingresso para ver o time vencer. O mesmo sentimento deles é o meu. Eu fico até triste quando alguém fala que falta trabalho. Parece que a gente perde por causa disso. A gente perde porque cai de produção e não estamos sabendo aproveitar as oportunidades", disse o treinador, expulso nos minutos finais do jogo contra o Atlético Mineiro ao reclamar de um pênalti não marcado em cima de Wendel.