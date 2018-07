Pressão do favoritismo alemão nos favorece, diz Agüero

A atacante argentino Sergio "Kun" Agüero analisou como positiva para a Argentina a pressão do favoritismo que recai sobre a Alemanha para a final da Copa do Mundo no próximo domingo, no Maracanã, na entrevista coletiva desta quinta-feira, em Belo Horizonte. "Desde que começou o Mundial e Alemanha era indicada como favorita, ao lado do Brasil. Temos que pensar em nosso jogo. Para nós é bom que coloquem a pressão toda sobre eles", afirmou o argentino. "Não estamos na final por acidente. Se alguém tem dinheiro, tem que apostar na Argentina, sem dúvida", completou o jogador, campeão inglês pelo Manchester City.

Sobre se irá atuar na decisão desde o início, Agüero mostrou coragem. "Se Alejandro (Sabella) me colocar desde o início na final, vou tirar forças não sei de onde e vou fazer o melhor possível. A equipe médica fez muito para que eu conseguisse entrar ontem (quarta) na partida. Quando você perde três partidas no Mundial, você se dá conta de que isso faz falta", analisou o atacante.

Indagado sobre se ouviu as declarações de Neymar, e sua preferência pela Argentina, e os comentários de Robben, sobre as possibilidades nulas dos sul-americanos, Agüero não se mostrou surpreso. "Sobre aquilo que falam aqueles que estão fora daqui, não damos importância, ainda que as declarações não tenham me surpreendido", atestou o argentino. "Está claro que a Argentina sempre vai para ganhar. Todos sabemos o objetivo dentro de campo e nos dedicamos até não podermos mais. Tomara que no domingo possamos terminar o jogo alegres", disse.

Ao ser consultado sobre se os jogadores argentinos tinham consciência das repercussões deste Mundial na Argentina, Agüero respondeu com um sorriso. "Estamos sabendo por fotos que vimos no ônibus e não pudemos acreditar. Nos olhávamos em choque. É muito lindo que as pessoas estejam conosco" afirmou o atacante. "Nos confrontos de oitavas até a semifinal cada jogo é diferente. Agora encontramos um grande rival que é a Alemanha. Mas vamos seguir fazendo nosso jogo. Estamos na final e temos que jogá-la como tiver de ser e pensar em vencer. Eles (alemães) se conhecem de memória", completou.

Con respeito aos recentes duelos diante dos alemães, com vitória no amistoso de agosto de 2012 (3 a 1 em Frankfurt), e a derrota nas quartas de final do último Mundial (4 a 0 na Cidade do Cabo), Agüero acredita que são situações diferentes. "Jogar amistosos não é a mesma coisa. E na Copa passada o primeiro gol nos levou ao desespero. Agora temos que estar mais tranquilos e não podemos voltar a cometer os erros da partida da África do Sul", finalizou o argentino.