Pressão sobre Diniz aumenta no São Paulo, mas Leco garante o treinador para 2020

A torcida do São Paulo parece ter perdido a paciência com o técnico Fernando Diniz. Após o empate por 1 a 1 com o Ceará , torcedores se revoltaram nas redes sociais e pediram a demissão do treinador. Entretanto, o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, não cogita a mudança na comissão técnica.

Tanto em reuniões do conselho como para todos os torcedores que o cobram, o dirigente é enfático e garante estar satisfeito com o trabalho do treinador. Na visão do dirigente, o problema maior é a postura de alguns jogadores, por isso, é provável que o elenco passe por mudanças na próxima temporada.

Na partida contra o Ceará, a revolta dos torcedores se deu pelas alterações feitas pelo treinador. Diniz tirou Reinaldo, Liziero e Antony e colocou Leo, Hudson e Raniel, respectivamente. O gol do Ceará saiu de um chute do meia Felipe, que desviou em Leo e enganou Volpi e o Ceará melhorou justamente quando as alterações começaram a serem feitas. Diniz garante que as mudanças foram feitas por questões físicas. “Liziero pediu pra sair, Antony estava cansado aqui do meu lado, o Reinaldo pediu pra sair também. Mudanças foram por isso.”

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Vasco, no Morumbi. A expectativa fica para a forma com que a torcida irá receber o treinador e a equipe. Embora tenha só empatado com o Ceará, o time tricolor se encontra na sexta colocação, com 54 pontos, dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores.