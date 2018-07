Pressionado, Cristóvão faz mudanças na escalação do Flamengo O mau desempenho do Flamengo no Campeonato Brasileiro forçou o técnico Cristóvão Borges a testar mudanças no time durante o treino desta terça-feira, na Arena Joinville, local da partida com os donos da casa, marcada para quarta. O time carioca está na 17ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro e precisa de uma vitória para tentar fugir da zona de rebaixamento.