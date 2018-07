Pressionado, Deivid fecha o treino e faz mistério no Cruzeiro Pressionado pelos maus resultados e a oscilação do Cruzeiro neste início de temporada, o técnico Deivid inovou no treinamento desta quinta-feira. Ao contrário do que vinha realizando neste seu começo de carreira como treinador, ele decidiu fechar a atividade à imprensa e fez mistério na escalação para encarar a Caldense no domingo.