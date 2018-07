Pressionado, Palmeiras precisa vencer Água Santa em Prudente

Pressionado pela torcida depois de três derrotas consecutivas, o Palmeiras enfrenta o Água Santa hoje, às 16 horas, sem margem para erro. A vitória em Presidente Prudente é fundamental para o time reencontrar a confiança e se manter na zona de classificação do Grupo B do Campeonato Paulista.

O técnico Cuca, contratado para colocar fim à instabilidade vivida pela equipe sob o comando de Marcelo Oliveira, ainda não obteve sucesso nos 13 dias de trabalho e tenta blindar o elenco, assumindo a responsabilidade pelos resultados negativos – derrota para o Nacional, na Libertadores, e tropeços diante de Audax e Red Bull Brasil no Paulistão.

“O que importa no trabalho é ter a certeza de que o caminho está sendo traçado. Que as coisas estão evoluindo, que você tem um time. Temos de buscar um equilíbrio, ter as peças para ir trocando. Isso, quando você está em meio à crise, se torna mais difícil. Temos de insistir e acreditar que vai dar certo”, afirma Cuca.

Em busca de seu primeiro triunfo, o treinador terá de fazer algumas mudanças na escalação da equipe. Depois de levar uma pancada na cabeça, o zagueiro Vitor Hugo não foi relacionado para o jogo contra o Água Santa. O jogador foi vetado pelo departamento médico mesmo após exames descartarem uma lesão no crânio; ele será poupado por precaução. Roger Carvalho deve ser o seu substituto para jogar ao lado de Edu Dracena na zaga.

Cuca também não poderá contar com Dudu, que sofreu uma contratura na coxa direita, e Alecsandro, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na derrota para o Red Bull. Além deles, Gabriel Jesus e Matheus Sales estão comprometidos com a seleção olímpica, e Lucas Barrios foi convocado pelo Paraguai para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Cristaldo deixou o jogo-treino de sexta-feira sentindo dores e está fora após ter um novo problema na coxa diagnosticado.

Sem vencer há seis jogos, o Água Santa também não vive boa fase e está ameaçado no Campeonato Paulista. Na sexta-feira, a diretoria anunciou a saída do técnico Márcio Ribeiro e a contratação de Márcio Bittencourt, que estava no Atlético Sorocaba. O novo comandante terá a missão de reerguer a equipe de Diadema.

MAIS PRESSÃO

Torcedores da principal organizada do Palmeiras foram à Academia de Futebol neste sábado, na véspera da partida contra o Água Santa, para cobrar uma reação dos jogadores. “Nossa diretoria teve uma conversa produtiva com parte do elenco e comissão técnica do Palmeiras”, escreveu a Mancha Verde no Facebook. Já o Palmeiras divulgou uma nota de repúdio pelo ocorrido. “Os integrantes da organizada forçaram a entrada e atrapalharam o último treino da equipe.”

BOM PÚBLICO

Para afastar a crise, o Palmeiras tem o retrospecto positivo a seu favor no Prudentão. Em 19 jogos, o time alviverde soma 11 vitórias, cinco empates e três derrotas – aproveitamento de 66,7%. Com capacidade para 45.954 pessoas, o estádio foi escolhido pelo Água Santa por conta do grande número de torcedores do Palmeiras em Presidente Prudente e nas cidades próximas. Sempre que o Palmeiras joga no interior paulista, o público marca presença.

ÁGUA SANTA X PALMEIRAS

ÁGUA SANTA: Dheimison; Jonathan, Eli Sabiá, Gustavo e Bruno Ré; Russo, S. Manoel, Tchô e Éder Loko; Everaldo e R. Martins. Técnico: Márcio Bittencourt.

PALMEIRAS: Prass; Lucas, Edu Dracena, Roger Carvalho (Thiago Martins) e Egídio; Jean, Arouca, Erik, Robinho e Allione; Rafael Marques. Técnico: Cuca.

Juiz: Leandro Bizzio Marinho

Local: Prudentão Horário: 16h

Na TV: Globo e Band