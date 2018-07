Pressionado, São Paulo tenta se salvar contra o River Plate fora de casa

O São Paulo vai enfrentar, contra o River Plate, na noite desta quinta-feira, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores, o maior desafio da temporada até o momento. Para o time do Morumbi, não haverá meio-termo após o confronto. Ou volta revigorado por um resultado positivo ou em uma crise mais profunda no caso de uma derrota.

Perder para o atual campeão continental fora de casa até seria aceitável, se o time não tivesse ficado em situação difícil após ter perdido na estreia, em casa, para o The Strongest, da Bolívia, por 1 a 0. Em caso de nova derrota nesta quinta, o time fica a seis pontos da zona de classificação do grupo, atrás da equipe boliviana e do próprio River Plate. Por isso a necessidade da vitória.

"A gente tem que tentar ser o mais eficaz possível. Não só a defesa como o ataque também, pois a marcação começa lá atrás e é assim que vamos conseguir fazer um bom jogo", disse o zagueiro Maicon, novidade na equipe titular. O São Paulo vive dias complicados. A derrota para o São Bernardo pelo Campeonato Paulista, no sábado, fez a diretoria cobrar os jogadores para terem uma postura diferente.

Mesmo com a sequência desfavorável, o técnico Edgardo Bauza mantém os titulares. Centurión joga, assim como Calleri, que não marca há oito jogos. Lugano está mantido na zaga. Michel Bastos se recuperou de lesão na coxa e vai ficar como opção para o segundo tempo.

"Temos que ter personalidade pra jogar. Tem quer fazer um jogo em que a gente consiga agredir. São duas equipes pesadas, com grandes histórias no futebol, não vai ser fácil. É uma disputa grande e trataremos de ganhar", comentou Bauza. "Nenhum resultado que aconteça na Argentina tira o São Paulo da próxima fase, assim como também não coloca. Ainda faltarão 12 pontos em disputa, e muita coisa pode acontecer", acrescentou.

No River Plate, a novidade pode ser o meia D’Alessandro, ex-Inter. O jogador voltou de lesão, deve ficar no banco e tem possibilidade de entrar no decorrer da partida.

FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE X SÃO PAULO

RIVER PLATE: Barovero; Mercado, Mammana, Vega e Vangioni; Domingo, Ponzio e Fernández; Driussi, Mora e Alario. Técnico: Marcelo Gallardo.

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Maicon, Lugano e Mena; Hudson e Thiago Mendes; Centurión, Ganso e Carlinhos; Calleri. Técnico: Edgardo Bauza.

Árbitro: Julio Bascuñan (Chile)

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires

Horário: 19h30

Transmissão: SporTV