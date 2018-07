Pressionado, Abel é fortalecido pela decisão da diretoria do Inter

A derrota para o Figueirense por 3 a 2, de virada, em pleno Beira-Rio, aumentou a insatisfação dos torcedores do Internacional. Mesmo com a situação complicada, o técnico Abel Braga está garantido no comando do time gaúcho. De acordo com o clube, não há qualquer risco de o treinador deixar o cargo. A diretoria irá mantê-lo à frente da equipe, que ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 34 pontos em 19 jogos.

Abel, inclusive, irá comandar o treino na manhã desta terça-feira, pouco antes do embarque da equipe a Salvador, onde enfrenta o Vitória em jogo válido pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, única competição que o time disputa no segundo semestre depois de ser eliminado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americano.

Os resultados ruins do treinador começaram a aparecer há 11 jogos, quando o Inter acabou derrotado em casa pelo Ceará na fase anterior às oitavas de final da Copa do Brasil. Até então, o time havia perdido apenas três vezes em 2014, em um total de 34 jogos (24 vitórias e sete empates, com 77,5% de aproveitamento).

Nas últimas 11 partidas, entretanto, o Inter venceu apenas quatro vezes. A equipe de Abel Braga perdeu em seis oportunidades e empatou um jogo. Com isso, o aproveitamento caiu para 39,4%. Nos últimos seis jogos, foram quatro derrotas - o time não vence em casa desde o dia 10 de agosto (2 a 0 contra o Grêmio).

"A torcida tem todo o direito. Com certeza eles estão sentindo uma decepção muito grande, porque é exatamente o que eu estou sentindo. É um jogo pra esquecer, foi uma decepção horrível. Foi horrível, mas tem de servir de exemplo", disse Abel logo após o revés diante do Figueirense.

A diretoria, por sua vez, também deu razão ao torcedor do Inter, que protestou próximo ao portão que dá acesso à zona mista do Beira-Rio. "O torcedor tem toda razão de se manifestar de forma contundente mostrando sua insatisfação e irritação. Foi o pior resultado do ano do Internacional", disse Marcelo Madeiros, vice-presidente de futebol do clube.

IDENTIFICAÇÃO

Abel Braga dirige o time do Inter pela sexta vez na carreira. No total, conquistou cinco títulos: a Libertadores e o Mundial, em 2006, a Copa Dubai, em 2008, além de os estaduais de 2008 e 2014. O treinador passou em branco nas passagens de 1988/1989 (ficou com o vice do Brasileirão), 1993 e 1995. O retorno deu-se após passagem vitoriosa pelo Fluminense, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 2012.

O Inter, que demitiu Dunga em outubro do ano passado, convidou Abel Braga para voltar o clube. O treinador, porém, acertou apenas em meados de dezembro - Clemer, goleiro campeão do mundo em 2006 sob o comando de Abel, treinou o time por dois meses.

ÚLTIMOS JOGOS

07/09

2 x 3 Figueirense (Beira-Rio)

04/09

1 x 1 Bahia (Fonte Nova)

Eliminado da Copa Sul-Americana

30/08

1 x 0 Palmeiras (Pacaembu)

27/08

0 x 2 Bahia (Beira-Rio)

23/08

0 x 1 Atlético-MG (Independência)

20/08

0 x 1 São Paulo (Beira-Rio)

16/08

1 x 0 Goiás (Serra Dourada)

13/08

1 x 3 Ceará (Castelão)

Eliminado da Copa do Brasil

10/08

2 x 0 Grêmio (Beira-Rio)

03/08

1 x 0 Santos (Beira-Rio)

30/07

1 x 2 Ceará (Beira-Rio)