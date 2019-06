Pressionado, Avaí tenta recuperar a confiança no Beira-Rio

A crise já está batendo na porta do Avaí. Com três empates e três derrotas em seis jogos, o time despencou na classificação do Campeonato Brasileiro e já começa a fazer as contas para escapar da zona de rebaixamento. Sempre otimista, o técnico Geninho ainda acredita que as boas atuações vão fazer reagir o time, que neste domingo enfrentará o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19 horas, pela sétima rodada.

"O trabalho não é de todo ruim. Enquanto tiver vendo uma luz no fim do túnel, o time tiver encaixando, em alguma hora vou fazer um jogo ruim e ganhar. De repente nosso erro está sendo tentar jogar, fazer um futebol bonito, mais vistoso, mas ofensivo e onde você procure o gol", avaliou Geninho, após a derrota por 2 a 1, de virada, para o Ceará em casa.

Ele não contava com este tropeço. Agora acha ser necessário recuperar os pontos longe da torcida. "Pontuar é uma necessidade neste momento, mesmo reconhecendo que o Internacional é favorito atuando em seu estádio e com o apoio de sua torcida".

Toda essa tranquilidade do treinador não agrada a torcida, que cobra ao menos uma vitória do time que ocupa a vice-lanterna com apenas três pontos. Dos seis jogos até agora, o Avaí fez três partidas em casa. Empatou com o Grêmio em 1 a 1, depois com o CSA em 0 a 0, e a recente derrota para o Ceará de virada.

O grande problema está no setor ofensivo, que marcou apenas quatro gols. Para enfrentar o Inter, Geninho não pode contar com o atacante Brenner por força de contrato. Matheus Matias treinou no seu lugar, mas Daniel Amorim também é opção. Por outro lado, o treinador conta com o retorno do experiente zagueiro Betão, que cumpriu suspensão automática e volta no lugar de Ricardo.