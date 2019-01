Pressionado, Botafogo busca 1ª vitória para seguir vivo na Taça Guanabara

Foram três jogos até agora. E tudo o que o Botafogo conseguiu foi marcar um ponto e anotar dois gols. Com este fraco início de temporada, a equipe alvinegra vai entrar em campo pressionada nesta quinta-feira, às 20 horas, no Engenhão, diante do Resende, para tentar buscar a primeira vitória em 2019.

Um novo tropeço deixará o time carioca sem chances de classificação na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Com apenas um ponto, o Botafogo é ó sexto e último colocado do Grupo C. Está, portanto, a cinco pontos do Boavista, atual segundo colocado - somente os dois primeiros de cada chave avançam às semifinais.

Por tudo isso, o técnico Zé Ricardo admite que a classificação é uma missão complicada. "Penso que é difícil a classificação, mas ela passa por uma vitória amanhã [esta quinta]. Ter o controle do jogo o máximo possível para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é vencer", afirma o treinador.

Ele diz compreender a insatisfação das arquibancadas. "A torcida tem razão de estar chateada. Estamos trabalhando muito e não gostaríamos de estar passando por isso. Estamos passando por uma reestruturação, um recomeço que está sendo mais difícil do que esperávamos."

Para o duelo desta quinta, o Botafogo terá uma baixa importante. João Paulo, referência no meio-campo, teve lesão confirmada no início da semana e é desfalque certo. Ele deve ser substituído por Alan Santos ou Rickson. Zé Ricardo evitou confirmar os titulares na véspera do jogo.

Mas garantiu o retorno do lateral Gilson, apesar de fazer elogios a Jonathan, titular na rodada passada. "A princípio o Gilson volta, mas sabemos que podemos contar com o Jonathan quando precisarmos", declarou o treinador, na quarta.