Pressionado, Carille começa a montar o Corinthians sem Vagner Love e Avelar

Pressionado pela péssima sequência de resultados, o técnico Fábio Carille começará a montar nesta sexta-feira o Corinthians para enfrentar o líder Flamengo, domingo, às 16h, no estádio do Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro vem de sete jogos sem vitória e precisa dos três pontos para voltar ao G-6 do torneio.

O treinador não contará com o atacante Vagner Love, que realizou exames e teve constatado estiramento muscular no adutor da perna direita. Ele já havia ficado fora do duelo com o CSA na última quarta-feira. Outra baixa será a do lateral-esquerdo Danilo Avelar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A boa notícia é o retorno do centroavante Mauro Boselli. A tendência é que recupere a posição de Gustagol, titular na derrota para o time alagoano por 2 a 1. Outra dúvida está na armação das jogadas. Sornoza teve fraca atuação no meio da semana e deve dar lugar a Mateus Vital

Após o mais recente tropeço, o presidente Andrés Sanchez cobrou os jogadores e prometeu "mudanças drásticas" caso o Corinthians não reaja no Campeonato Brasileiro. Também garantiu a permanência do treinador.

"Se eu falar que ele (Carille) continua, vão falar que o que a gente fala não vale. Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Hoje está ruim todo mundo, jogador que já quer sair de férias tem que falar. Treinador tem culpa, jogador também. Hoje não quisemos jogar, quem já quiser sair de férias pode sair, não tem problema nenhum", cobrou.