Pressionado, Carille planeja Santos mais equilibrado diante do Ituano

O técnico Fábio Carille tem dois objetivos, neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, em jogo pelo Campeonato Paulista. Diminuir a pressão sobre seu trabalho, após o empate de quinta-feira frente ao São Bernardo e ver o time do Santos com uma atuação mais equilibrada durante os 90 minutos.

Carille foi bastante vaiado na última apresentação, pois o Santos voltou a atuar mal em casa, onde ainda não venceu nesta edição do Campeonato Paulista. Outro resultado que não seja a vitória poderá tornar o ambiente para o treinador insustentável. Até agora, em dois jogos como anfitrião, o Santos perdeu para o Botafogo (0 a 1) e empatou com o São Bernardo (1 a 1).

Segundo o treinador santista, o principal motivo para os maus resultados é a oscilação da equipe. "Tivemos um tempo bom e um ruim diante do Guarani e repetimos isso frente ao São Bernardo", afirmou Carille, que reconheceu parte da culpa. "Eu também preciso encontrar uma forma de mudar a forma do time atuar."

Um das alternativas para deixar o Santos mais protegido no setor defensivo poderá ser a utilização de três zagueiros - Kaiky, Velázquez (Luiz Felipe) e Eduardo Bauermann.

O goleiro João Paulo tem sido um dos destaques do time nas últimas partidas. "Ele tem aparecido muito porque damos espaço para que nossos adversários chutem de qualquer lado", reconheceu Carille.

Com apenas seis pontos - uma vitória em cinco jogos -, o Santos iniciou a sexta rodada fora da zona de classificação para as quartas de final, algo que já ocorreu também no ano passado.

VITÓRIA HISTÓRICA

O Ituano precisa conseguir um feito inédito para se reabilitar no Campeonato Paulista. Obter a primeira vitória sobre o Santos como visitante. Ao longo da história, os dois times se enfrentaram 13 vezes na Vila Belmiro e o Ituano não conseguiu nenhuma vitória. O Santos levou a melhor em dez partidas e as outras três terminaram empatadas.

Sem vencer há duas rodadas, o Ituano tem oito pontos no Grupo C e está na briga por uma vaga nas quartas de final. Uma vitória também praticamente elimina qualquer risco de rebaixamento.

O Santos será o último grande clube que o Ituano vai enfrentar na primeira fase do Paulistão. Até aqui, foi derrotado pelo Corinthians, por 3 a 2, e empatou sem gols com o São Paulo.

"Contra o Santos na Vila sempre será difícil. A diferença é muito grande. Só que temos certeza que o Santos não vai correr mais que a gente. Assim como foi contra o São Paulo e Corinthians", afirmou o técnico Mazola Júnior.

Para este jogo, o treinador deve ter o retorno do experiente meia Gerson Magrão, poupado no empate com o Água Santa, por 2 a 2, em Diadema. Lucas Siqueira e Igor Henrique estão com as vagas ameaçadas.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X ITUANO

SANTOS - João Paulo; Kaiky, Velázquez (Luiz Felipe) e Eduardo Bauermann; Madson, Zanocelo, Felipe Jonatan, Ricardo Goulart e Lucas Braga (Marcos Guilherme); Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Fábio Carille.

ITUANO - Pegorari; Pacheco, Lucas Dias, Léo Santos e Roberto; Jiménez, Gerson Magrão, Igor Henrique e Lucas Nathan; Neto Berola e Rafael Elias. Técnico: Mazola Júnior.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.