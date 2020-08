Pressionado, Coritiba busca os primeiros pontos no Brasileirão contra o Flamengo

O Campeonato Brasileiro mal começou e o Coritiba já está pressionado. Sem vencer nas duas primeiras rodadas, busca a reabilitação neste sábado contra o Flamengo, às 19 horas, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela terceira rodada.

Depois de estrear com derrota em casa para o Internacional por 1 a 0, o Coritiba foi até Salvador na última quarta-feira e perdeu para o Bahia pelo mesmo placar. A sequência negativa deixou o técnico Eduardo Barroca e o elenco pressionados.

"Precisamos assumir as responsabilidades. Eu estou aqui para assumir isso e também dar confiança aos jogadores. É encarar de frente, ter personalidade. Vamos precisar ser fortes mentalmente. Confio nos jogadores, que estão trabalhando e se dedicando", disse Barroca, que ficou sem vários jogadores contundidos nestas rodadas iniciais.

O treinador pode fazer mudanças no time titular, como as entradas do volante Renê Júnior e do atacante Yan Sasse nas vagas de Nathan Silva e Sassá, respectivamente. Poupado nos dois primeiros jogos por conta de desgaste muscular, o zagueiro Rhodolfo deve voltar a assumir a condição de titular.

Reserva nos dois primeiros jogos, o goleiro Alex Muralha não poderá ser opção contra o Flamengo por questão contratual, já que está emprestado pelo time carioca. Mas o veterano Wilson vem sendo titular e tem dado conta do recado. Além dele, Eduardo Barroca segue sem poder contar com nove jogadores, que estão no departamento médico.