Pressionado, Cueva retorna ao São Paulo para tentar se manter titular

O meia Cueva e o zagueiro Arboleda se reapresentam nesta quinta-feira no CT do São Paulo depois de uma semana e meia concentrados com suas seleções nacionais nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Rodrigo Caio, também convocado, já se reapresentou na quarta.

Nos últimos dias de preparação do São Paulo para o duelo contra a Ponte Preta, Dorival Junior estará de olho no peruano, que vinha fazendo más exibições no clube tricolor e prometeu usar a boa fase na seleção peruana para resgatar seu futebol no São Paulo. Cueva marcou um gol na vitória do Peru sobre a Bolívia (2 a 1) e deu uma assistência na vitória sobre o Equador (também 2 a 1).

Enquanto Cueva estava fora, quem ganhou espaço foi Lucas Fernandes. Ele já tinha saído do banco para substituir o peruano nos últimos dois jogos do São Paulo, contra Avaí e Palmeiras, e é a aposta de Dorival para a posição. Sobre a possibilidade de ser titular, o jovem mostrou personalidade: "Chegou minha hora. Estou pronto".

O retorno de Cueva é visto com expectativa também pelos colegas de elenco. "O Cueva vai voltar bem", aposta o zagueiro Bruno Alves. "A confiança dele está lá em cima e a gente espera que ele volte para ajudar para ajudar com os gols que precisamos sair dessa situação".

Já Arboleda, suspenso, treinará entre os reservas. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras e cumprirá suspensão. No último treino aberto antes do jogo, na quarta, Dorival colocou Bruno Alves para formar dupla de zaga com Rodrigo Caio. Ele disputa a vaga com Aderllan e Lugano.

O São Paulo entra em campo no próximo sábado, às 19h, no estádio do Morumbi para enfrentar a Ponte Preta. o clube tricolor é o vice-lanterna do Brasileirão, com 23 pontos.