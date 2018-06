Pressionado e com atenções divididas, Vasco encara Madureira pela Taça Rio

O foco está mais na partida diante da Universidad de Chile, na próxima terça-feira, pela Copa Libertadores, mas neste sábado o Vasco encara o Madureira, em Moça Bonita, não podendo relaxar. O time de São Januário ainda não garantiu classificação às semifinais da Taça Rio e, mais do que isso, ocupa apenas a sexta colocação geral somando os dois turnos do Campeonato Carioca. Assim, precisa pontuar para não correr o risco de ficar de fora das semifinais do Estadual.

+ Leia mais notícias sobre o Vasco

+ Confira a tabela de classificação da Copa Libertadores

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Carioca

+ De olho na Libertadores, Flamengo poupa titulares contra o Macaé

O técnico Zé Ricardo não confirmou o time que vai escalar, mas a tendência é de que ele mantenha o esquema com três zagueiros, elogiado no empate sem gols com o Fluminense, disputado na última quarta-feira. "Foi muito boa essa mudança (de esquema de jogo). Quando ela acontece, você fica com uma interrogação na cabeça. Ficamos um pouquinho preocupados, mas o Zé passou confiança para os jogadores", disse o meia Wagner.

O jogador deu indicativo de que o time poderá ter mudanças como forma de preservar jogadores, mas garantiu o foco no Madureira. "É um jogo importante e precisamos vencer para carimbar logo essa classificação na Taça Rio. Os três pontos vão melhorar também nossa condição na classificação geral."

A situação do Vasco na Taça Rio pode ser classificada como indefinida. Vice-líder do Grupo B, o time pode até mesmo garantir a passagem antecipada às semifinais se vencer o Madureira. Para isso, terá ainda que torcer por uma derrota da Cabofriense diante da Portuguesa, que faz boa campanha e é vice-líder da outra chave. Um revés diante do Madureira, contudo, somado a uma vitória da equipe de Cabo Frio, derrubaria o Vasco para a terceira colocação e levaria o time para a última rodada dependendo de resultado paralelo para avançar às semifinais do segundo turno. De quebra, praticamente sepultaria as chances de o time ser semifinalista do Estadual pela classificação geral.

O Madureira, por sua vez, faz uma campanha sofrível no Campeonato Carioca. O time não venceu nenhum de seus nove jogos - foram cinco empates e quatro derrotas. A equipe será treinada nas duas últimas rodadas por Gilberto Coroa, que comandava o sub-15 e assumiu após a queda de Djair na última quinta-feira. Coroa será o terceiro treinador do Madureira na competição, já que PC Gusmão foi o técnico nas primeiras rodadas.