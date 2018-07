Pressionado, Fernandão comanda treino no Internacional

Como o grupo recebeu folga domingo, um dia depois da derrota para o Atlético-GO, no Serra Dourada, Fernandão não deu descanso e já comandou uma atividade com bola nesta terça-feira. Ele dividiu o grupo em três times, que atuaram em campo reduzido.

A novidade na atividade foi o zagueiro Juan, que está recuperado de uma indisposição intestinal e participou normalmente da atividade. Por outro lado, Jackson deixou o campo logo depois do aquecimento e virou dúvida. Um pode substituir o outro no jogo desta quarta-feira contra o Figueirense, no Beira-Rio.

De acordo com o meia Fred, Fernandão tem o apoio do elenco. "Vou me empenhar ao máximo para dedicar a vitória a ele. Estamos junto com o Fernandão", afirmou o jogador. Apesar da distância de sete pontos para o São Paulo, o último time dentro do G4, Fred ainda acredita na possibilidade de uma vaga na Libertadores. "Nunca disputei uma Libertadores, então tenho esta motivação a mais. Vamos lutar até o final, enquanto houver chances."

Fred deve ser mantido no time titular, que é uma grande incógnita para quarta-feira. Nei, suspenso, não joga, e deve dar lugar a Edson Ratinho. O site do Inter dá Leandro Damião, Guiñazu e Forlán como desfalques, uma vez que eles estão com suas seleções nacionais. Na terça, o uruguaio joga na Bolívia, à tarde, e o argentino no Chile, à noite, e poderiam voltar a tempo de atuar no Beira-Rio na quarta, às 19h30.