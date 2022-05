Pressionado, Flamengo enfrenta Ceará para se reabilitar no Brasileirão

Pressionado com o desempenho irregular no Campeonato Brasileiro, principalmente após as declarações de Jorge Jesus sobre voltar ao Brasil, o Flamengo tenta selar a paz diante do Ceará, em jogo marcado para este sábado, às 16h30, na Arena Castelão, pela sexta rodada.

O Flamengo não vence há três rodadas e ocupa apenas a 14.ª colocação, com cinco pontos. No último jogo, perdeu para o rival Botafogo por 1 a 0, no Mané Garrincha. No entanto, vem de uma classificação na Copa do Brasil frente ao Altos-PI. O Ceará, por outro lado, também não vem bem. O time cearense despachou o Tombense na Copa do Brasil, mas é apenas o 17.º colocado no Brasileirão, com três pontos. Na última rodada, perdeu para o Atheltico por 1 a 0.

Leia Também Jogador do Altos emociona filho com presente de Gabigol após jogo com Flamengo; assista

Do lado do Flamengo, o pressionado Paulo Sousa, como poupou na Copa do Brasil, deverá colocar em campo o que tem de melhor para reconquistar os torcedores. Os desfalques já são conhecidos, casos dos goleiros Santos e Diego Alves, do lateral Filipe Luís, do zagueiro Gustavo Henrique, além do meia Matheus França e do atacante Vitinho, em fase final de recuperação de uma lesão.

A principal dúvida do treinador é entre Andreas Pereira e Pablo no meio-campo. Willian Arão pode voltar como defensor e ganhar mais uma oportunidade entre os titulares. O recheado elenco rubro-negro ainda conta no banco nomes como os atacantes Marinho e Pedro. Voltando de lesão, o zagueiro Rodrigo Caio deve ficar entre os suplentes.

"Estou muito feliz por estar no comando de um clube tão grande e sabendo dessas mesmas exigências e dificuldades. Isso só me faz querer trabalhar mais todos os dias para trazer aos nossos torcedores vitórias, sendo de maior ou menor dificuldades", comentou Paulo Sousa.

O técnico Dorival Júnior segue tendo problemas para montar o melhor time do Ceará. Ele conta uma série de desfalques, o mais novo é o volante Rodrigo Lindoso, suspenso. Além dele, Matheus Peixoto, Jael, Buiú, Fernando Sobral e Léo Rafael estão vetados pelo departamento médico.

Mas nem tudo é notícia ruim. Os zagueiros Messias e Luiz Otávio, além do volante Richardson e do atacante João Victor treinaram normalmente e estão à disposição. Richardson, inclusive, é o favorito para ocupar o lugar de Rodrigo Lindoso.

"O torcedor do Vozão sempre fez a diferença e não vai ser diferente nesse momento. Precisamos e pedimos que eles estejam ao nosso lado. Se eles não estiverem do nosso lado, as coisas podem ficar piores. É um ano atípico, que muitas coisas acontecem com muitos clubes, a irregularidade é geral e não acontece só com nossa equipe", lamentou Dorival Júnior.