Pressionado, Flamengo tem estreia complicada em visita ao campeão goiano Atlético

Atlético-GO e Flamengo fazem confronto rubro-negro na estreia do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 19h, se enfrentam no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em momentos distintos. Os mandantes chegam com apoio da torcida, já que foram campeões estaduais, enquanto os cariocas estão pressionados após perderem o título para o Fluminense.

Acostumados com muitas conquistas na passagem do técnico Jorge Jesus, a torcida flamenguista não vem aprovando as atuações do time. Apesar do vice do Brasileiro em 2021, o Flamengo ficou muito atrás do campeão Atlético-MG - 84 pontos contra 71. No Carioca desta temporada, perdeu o título sem vencer o Fluminense, com derrota por 2 a 0 e empate por 1 a 1. No último jogo, porém, venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 2 a 0, na quarta-feira, pela estreia na Copa Libertadores. Mas o time não teve boa atuação.

Nesta sexta-feira o clima ruim entre a diretoria e as torcidas organizadas se transformou em protesto no portão no CT do Ninho do Urubu. Os carros dos jogadores foram cercados, chutados e riscados por torcedores. David Luiz chegou a abrir o vidro para tentar conversar, enquanto Gabriel Barbosa sofreu para escapar do cerco dos manifestantes.

A Polícia foi chamada e junto com seguranças do clube usaram spray de pimenta para dispersar o grupo de dezenas de torcedores. Na porta uma faixa com o que o grupo sente: "Se damos a vida, exigimos que vocês deem o sangue".

O técnico Paulo Sousa tem ausências importantes para escalar o Flamengo, como Isla, Pablo, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas, entregues ao departamento médico. Arrascaeta vem se recuperando bem, mas ainda segue como dúvida, assim como o lateral-esquerdo Filipe Luís, que sentiu dores no último jogo. Se não jogar, Renê e Léo Pereira são opções.

Mesmo com o clima conturbado, o técnico salientou que a união e o trabalho vão ajudar o Flamengo a buscar vitórias. "Quanto mais unidos e entrosados estivermos, mais vitórias vamos conquistar. A única forma de lidarmos com qualquer tipo de problema é estarmos focados no que controlamos. Estou focadíssimo em alinhar todos nós naquilo que é o nosso trajeto, que é procurar ganhar todos os jogos com o máximo de qualidade", explicou.

O Atlético-GO vive outro ambiente, totalmente contrário. Campeão estadual diante do Goiás com vitórias por 1 a 0 e 3 a 1, ainda atropelaram a LDU, do Equador, ao fazer 4 a 0 na estreia da Sul-Americana. A vaga no torneio continental foi conquistada após excelente campanha no Brasileiro de 2021, quando terminou em nono lugar com 53 pontos, à frente de gigantes como São Paulo e Internacional.

O técnico Umberto Louzer não tem o que mexer no time após a goleada na LDU. O lateral-esquerdo Arthur Henrique, que poderia colocar dúvida com seu retorno, teve lesão na coxa e segue como desfalque. Assim, Jefferson permanece no time. A boa notícia fica por conta do atacante argentino Diego Churín, que está regularizado e deve ser relacionado.

Louzer elogiou o empenho do time na Sul-Americana, mas destacou que é preciso "mudar a chave". "Tivemos volume, intensidade e fomos merecedores da vitória no último jogo. Mas agora é virar a chave, temos nova estreia no sábado e a temporada é longa. Mas o que mais me agradou foi a postura do time", avaliou.