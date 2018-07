Pressionado, Joel Santana quer nova vitória do Flamengo

A pressão estará toda sobre o Flamengo, que ainda não convenceu na competição. A prioridade continua a ser a melhora do sistema defensivo. Com isso em mente, Joel Santana mantém a formação com quatro volantes no meio de campo e promove uma mudança na zaga. Com o retorno de Marcos González da seleção chilena, o garoto Marllon segue no time e Welinton foi barrado e sequer foi relacionado para a partida, aumentando os rumores de que pode ser negociado para outra equipe nacional.

"Nem sei se ele está em negociação. Foi uma decisão tomada, coloquei o Marllon, voltou o González e tenho que tirar um. Nossa defesa é uma das mais vazadas da competição. Naturalmente mexi no setor", argumentou Joel Santana.

Se a defesa apresentar melhora, a confiança do treinador reside na boa eficiência do ataque para chegar à vitória. A saída de Ronaldinho Gaúcho abriu espaço para Diego Maurício, que se não tem a mesma categoria do astro apresenta-se muito mais para jogo. Contra o Coritiba, o jovem atacante teve bom desempenho.

A preocupação de todos na Gávea é a mesma que havia com relação a Ronaldinho Gaúcho: o comportamento extracampo. Diego Maurício é reincidente em atrasos e indisciplinas. "Temos procurado falar com ele. Está tendo a oportunidade, teve alguns deslizes", destacou Joel Santana, que perdeu um homem importante na última sexta-feira. O lateral-direito Leonardo Moura sofreu um choque no último coletivo e foi vetado com dores na coxa esquerda. Wellington Silva ganha mais uma oportunidade na equipe.

O atacante Deivid, com dores no tendão de Aquiles, também é desfalque, o que pode motivar Joel Santana a relacionar o garoto Mattheus, de 17 anos, filho de Bebeto, para a partida.