Pressionado, Joinville repete esquema para conseguir 1ª vitória no Brasileirão

"Nós trabalhamos algumas situações durante a semana. Se tiver alguma surpresa, pode ser em termos de nomes. Não vamos fugir muito daquilo que fizemos contra o Sport, até porque temos que enaltecer o que foi bem feito, aprimorar, melhorar, caprichar", declarou o técnico, em entrevista coletiva. Adilson Batista vê a equipe em evolução e tenta conquistar a primeira vitória para o clube nesta temporada.

"Do jogo contra o Sport teve evolução. Mesmo com as trocas nós produzimos mais, criamos mais, envolvemos, tivemos situações para fazer gols. Tivemos coragem e jogamos em cima. É natural e gradativo", analisou o treinador na entrevista coletiva. O trabalho no gramado da Arena foi finalizado com repetição de bolas paradas.

Para o duelo diante do Goiás, o treinador vai ganhar alguns reforços no grupo. O zagueiro Douglas Silva e o meia Lucas Crispim já tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão regularizados. Fabrício, que está sem atuar desde o ano passado, continua fora, assim como o atacante Marion, que precisa aguardar a abertura da janela de transferências internacionais para estrear.

A dúvida para a partida é a escalação de Willian Popp. O meia teve uma amidalite durante a semana e acabou sendo poupado de algumas atividades. No treino que comandou na última sexta-feira, Adilson Batista não deu sinais da escalação que pretende mandar ao gramado da Arena Joinville. O trabalho se concentrou em treino técnico em que os jogadores foram divididos em quatro equipes de cinco jogadores.

No campo 2 do CT Morro do Meio, a atividade foi para melhorar as finalizações e passes, em menos da metade do gramado. No dia anterior, Adilson Batista esboçou o Joinville no 3-5-2, com três zagueiros: Danrlei, Guti e Douglas Silva. Anselmo treinou normalmente e deve ser a alternativa para a vaga de Naldo.