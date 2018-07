Pressionado, Jorginho esconde escalação do Vasco para pegar o Oeste

O jejum de seis partidas sem vitória e a perda da liderança da Série B devem provocar mudanças no Vasco para encarar o Oeste. Nesta quarta-feira, o técnico Jorginho preferiu não dar pistas da escalação e comandou um coletivo fechado à imprensa visando o confronto de sábado, em São Januário.

De acordo com a assessoria do clube cruzmaltino, foi realizado um trabalho de fundamentos no gramado, seguido do coletivo. Junior Dutra seria a principal novidade na escalação. Mas independente de quem entrar em campo, todos no Vasco sabem da importância de um resultado positivo no fim de semana.

"Nosso pensamento é o mesmo. Independente do resultado de outras equipes, temos que fazer o nosso dever de casa. Conhecemos um pouco do Oeste, vão vir fechados. É um time chato no modo de jogar, mas estamos nos preparando muito bem e temos certeza que a vitória vem para São Januário e seremos líderes até o final do campeonato", declarou o lateral Yago Pikachu ao site do clube.

Com a vitória do Atlético-GO na terça, o Vasco caiu para a segunda posição da tabela, com 41 pontos, mas vai recuperar a ponta se vencer no fim de semana. Para isso, nada melhor que uma semana livre para o técnico Jorginho trabalhar a equipe.

"Esta é uma boa semana de trabalho, precisávamos disso após uma sequência de jogos durante a semana. Essas viagens estão sendo um pouco desgastantes. Temos que manter o ritmo de trabalho, mas precisamos de uma vitória para voltar a liderança novamente", avaliou Pikachu.