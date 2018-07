Pressionado, Manchester United terá nove desfalques neste sábado

As lesões são a razão da maior parte dessas ausências, que afetam, principalmente, o sistema defensivo. Chris Smalling e Matteo Darmian se juntaram a Marcos Rojo, Luke Shaw, Antonio Valencia e Phil Jones na lista de jogadores lesionados, que também conta com Wayne Rooney e Ander Herrera. Além disso, Bastian Schweinsteiger está suspenso.

Assim, Van Gaal terá que colocar em campo uma equipe remendada em Bournemouth, onde o time precisa vencer para minimizar as críticas, especialmente ao treinador, que investiu US$ 375 milhões em reforços nos 18 meses em que está à frente do clube.

O treinador reconheceu que ele e seus jogadores estão pressionados. "O problema é que temos de corresponder às expectativas e as expectativas em um clube como o Manchester United são muito altas", afirmou Van Gaal.

Fora da Liga dos Campeões, o Manchester United está na briga pelo título do Campeonato Inglês. O time é o quarto colocado com 29 pontos, a três do líder Leicester.