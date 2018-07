Pressionado, Palmeiras antecipa viagem para encarar o Coritiba

O técnico Dorival Júnior resolveu blindar o time do Palmeiras para tentar sair da crise e vencer o Coritiba, no domingo, em Curitiba. Em comum acordo com a diretoria, foi resolvido que o elenco palmeirense embarca para a capital paranaense já na manhã desta sexta-feira, antecipando uma viagem que normalmente aconteceria apenas no sábado.

Assim, o time treinará já em Curitiba nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, no CT do Atlético-PR, e sem a presença da imprensa. Nesta quinta, o elenco se reapresentou e também ninguém deu as caras para tentar explicar a situação. Após a derrota por 2 a 0 para o Sport, na noite anterior, poucos jogadores pararam para atender os jornalistas.

O grande mistério fica para a presença do meia Valdivia. O meia chileno se recupera de um edema na coxa esquerda e foi preservado diante do Sport, pois, segundos os médicos do clube, teria uma enorme chance de sofrer uma lesão mais séria, caso atuasse, e de não jogar mais até o fim do ano. A ideia era deixá-lo fazendo tratamento para jogar no domingo.

Outro que também não tem presença confirmada é o zagueiro argentino Tobio. Na derrota na inauguração do Allianz Parque, ele deixou o gramado com dores na coxa direita. E nesta quinta-feira, ficou fazendo treino regenerativo com os demais titulares. Caso não possa jogar, pode ser que Lúcio volte a ter uma oportunidade - desfalcou o time nas últimas quatro partidas por causa de uma tendinite no joelho direito e também por ter contraído uma virose.