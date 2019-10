Pressionado, Palmeiras encara Botafogo e tenta retomar o rumo no Brasileiro

Pressionado após derrota para o Santos, o Palmeiras terá de lidar com algumas adversidades para retomar o rumo das vitórias no duelo com o Botafogo neste sábado, às 21h, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time alviverde caiu para a terceira colocação, viu o Flamengo abrir oito pontos de vantagem na ponta e não poderá nem jogar em seu estádio. Como haverá show da dupla Sandy e Junior no Allianz Parque, o Palmeiras atuará no Pacaembu. Além disso, o técnico Mano Menezes não poderá contar com cinco titulares.

"Sobre desfalques, temos um ótimo elenco. Não posso, não tenho o direito de reclamar se algum jogador vai ficar fora ou não. Vamos escolher os jogadores para fazer um bom jogo contra o Botafogo e voltar a ganhar", comentou Mano.

Além do goleiro Weverton e do zagueiro Gustavo Gómez nas seleções brasileira e paraguaia, o treinador não poderá contar com o volante Felipe Melo e o atacante Willian, suspensos, e ainda não terá o atacante Luiz Adriano, que se lesionou contra o Santos.

Fernando Prass deve ganhar uma chance no gol. A zaga deverá continuar com Luan e Vitor Hugo. Para a vaga de Felipe Melo, o treinador tem como opção Thiago Santos e Matheus Fernandes. Do meio para a frente é uma incógnita. Como a equipe teve uma fraca atuação no clássico, Mano estuda mudanças.

Dudu é o único garantido no setor. Na armação das jogadas, Gustavo Scarpa pode dar lugar a Lucas Lima. Carlos Eduardo, Zé Rafael e Hyoran disputam um lugar pelo lado esquerdo, enquanto Borja, Deyverson e Henrique Dourado estão na briga pelo posto de centroavante.

Mano não deu pistas dos titulares. Apesar de a rodada anterior ter sido muito ruim para o Palmeiras, o treinador acredita que o clube ainda está na briga pela taça do Brasileirão.

"O campeonato está difícil, mas aberto. Temos que voltar a vencer. Temos dois jogos como mandantes, Botafogo e Chapecoense. Temos que manter o aproveitamento. Temos que retomar o aproveitamento."

O Botafogo anunciou na sexta-feira o retorno de Alberto Valentim para o comando da equipe. Mas quem ainda comandará o time hoje será o interino Bruno Lazaroni. Ele não contará com Marcelo, Cícero, Diego Souza e Pimpão, suspensos. Além de Gatito e Marcinho, com suas seleções.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X BOTAFOGO

PALMEIRAS: Prass, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Dudu, Borja e Zé Rafael. Técnico: Mano Menezes.

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Lucas Barros; Alan Santos, Bochecha e João Paulo; Leo Valencia, Luiz Fernando e Vinicius Tanque. Técnico: Bruno Lazaroni (interino).

Juiz: Anderson Daronco.

Local: Pacaembu.

Horário: 21h.

Na TV: Pay-Per-View