Pressionado pela torcida, Inter recebe o Atlético-PR na Copa do Brasil

SÃO PAULO - Pressionado pela torcida por conta da instável campanha no Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrenta o Atlético-PR nesta quinta-feira, às 21h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, no primeiro jogo entre as duas equipes pelas quartas de final da Copa do Brasil com um reforço de última hora: recuperado de uma forte febre que o tirou dos treinos do começo da semana, o atacante Leandro Damião vai para o jogo. Do outro lado, os paranaenses vão bem no Brasileiro e confiam no sistema defensivo para sair de campo com um bom resultado.

Para Dunga, o jogo será difícil. "Eles montaram um time que se encaixou e têm uma forma de jogar. Conseguem resultados importantes." O lateral Gabriel sabe da importância do jogo para a sequência de Dunga à frente da equipe. Por isso, afirmou que o elenco está pronto para ajudar o treinador. "É o momento de jogar pelo técnico, pelas nossas famílias e por nós mesmos. A pressão existe quando a partir do momento que entramos em campo. Vamos fazer por eles, que fazem muito por nós. Eles (comissão técnica) seguram qualquer tipo de bronca, sempre pensam no melhor para nós."

Dunga deve começar o jogo com Muriel; Gabriel, Índio, Juan e Kleber; Willians, Josimar, Jorge Henrique e D’Alessandro; Forlán e Damião.

FURACÃO

No Atlético-PR, o técnico Vágner Mancini aposta na força de seu sistema defensivo. O zagueiro Luiz Alberto concorda. "Temos que saber jogar a Copa do Brasil. É uma competição que estamos com o pensamento de ganhar e para isso temos de jogar com inteligência."

A equipe deve entrar com Weverton; Léo, Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho; Deivid, João Paulo, Everton e Paulo Baier; Marcelo e Ederson.