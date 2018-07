Pressionado, Pelaipe descarta pedir demissão no Fla O diretor executivo do Flamengo, Paulo Pelaipe, disse que não vai pedir demissão do cargo e permanecerá no clube até o fim do seu contrato, em dezembro. Ele vem recebendo pressão de dirigentes, conselheiros e torcedores para que vá embora, pois é tido para muitos como um dos grandes responsáveis pela péssima fase flamenguista no Campeonato Brasileiro - a equipe está sob ameaça de rebaixamento.