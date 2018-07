Pressionado por nova derrota, Inter inicia preparação para enfrentar o Oeste

O Internacional iniciou neste domingo, ainda em Goiânia, onde perdeu para o Vila Nova - por 2 a 1, no último sábado -, a preparação para enfrentar o Oeste, nesta terça-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21h30, em jogo válido pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Em busca da recuperação na competição mais importante do clube na temporada, os atletas que não jogaram ou não participaram dos 90 minutos da partida fizeram um treinamento no estádio da Serrinha, sede do Goiás. Os titulares ficaram no hotel onde a delegação está hospedada para trabalhos regenerativos.

O técnico Guto Ferreira - que foi confirmado no cargo pela diretoria colorada após a derrota em Goiânia - terá que lidar com alguns desfalques para o próximo compromisso. Ele não poderá escalar o lateral-direito Cláudio Winck, o zagueiro Victor Cuesta e o volante Rodrigo Dourado, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A boa notícia é a volta do volante Edenílson, que cumpriu suspensão no jogo contra o Vila Nova.

A derrota para os goianos deixou o time colorado ainda mais distante do G4, grupo dos quatro clubes que retornarão à Série A do Brasileiro, além de aumentar a pressão da torcida sobre os jogadores e a comissão técnica. Com 24 pontos, os gaúchos foram ultrapassados na tabela de classificação pelo Vila Nova - que subiu para 26 e assumiu a quarta posição na classificação - e agora estão em sexto.

Caso vença o time do interior paulista, o Internacional voltará a estar entre os quatro melhores do campeonato, mas dependerá de uma combinação de resultados para se manter nesta situação até o fim da rodada. Depois de enfrentar o Oeste, a equipe gaúcha terá mais uma partida em casa (contra Goiás) antes de encerrar o primeiro turno da Série B contra o Guarani, em Campinas (SP), no dia 5 de agosto.