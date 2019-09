Pressionado por torcedores, Corinthians tenta reabilitação contra o Bahia

Pressionado pelos torcedores, o Corinthians enfrenta o Bahia neste sábado, às 19h, na arena em Itaquera, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro. A partida é a oportunidade de Fábio Carille mudar a equipe e dos jogadores responderem às cobranças sobre falta de vontade em campo.

Na sexta-feira, cerca de 60 torcedores da Gaviões da Fiel protestaram contra os últimos resultados - o time soma apenas uma vitórias em sete jogos. A manifestação foi feita em frente ao Centro de Treinamento Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo. O principal alvo foi o treinador, criticado pela postura defensiva. Os atletas foram cobrados de uma maneira geral por não demonstrarem raça em campo.

O atacante Vagner Love admitiu que o time precisa melhorar e comentou também que essa cobrança acontece internamente também. "Sabemos do resultado ruim desta semana, estamos nos cobrando muito por essa derrota na semifinal. Do jeito que eles estão cobrando, a gente também está se cobrando, temos que mudar a nossa atitude. Falei depois do jogo, ter mais atitude, nos cobrar e fazer melhor", disse.

Depois da derrota por 2 a 0 para o Independiente Del Valle, Carille disse que os jogadores mais jovens, como Pedrinho e Mateus Vital, sentiram a pressão em uma partida continental. Love discordou do discurso do treinador.

"Todos nós fizemos um jogo ruim e por isso perdemos por 2 a 0 em casa. Culpado são todos, os mais novos, mais velhos, comissão técnica, por termos feito as escolhas erradas. Não vejo o porquê cobrar algum jogador. Acho que (o discurso do Carille) já foi bem administrado entre as partes, temos um convívio bom aqui, todos se respeitam, agora é dar continuidade ao trabalho", comentou.

Para a partida, Carille deve mexer na equipe. Ele não contará com Junior Urso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Jesus deve ser o substituto. O treinador também afirmou que analisará cada jogador para poupar quem estiver mais desgastado fisicamente.

Uma baixa certa é a de Danilo Avelar, que nem foi relacionado e dará lugar a Carlos Augusto. O ataque também deve sofrer alterações devido ao mau desempenho nos últimos quatro jogos - duas derrotas e dois empates. A escalação, no entanto, só será confirmada momentos antes da partida.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Ralf, Matheus Jesus e Mateus Vital; Pedrinho, Vagner Love (Boselli) e Clayson (Sornoza). Técnico: Fábio Carille.

BAHIA: Douglas, Nino, Lucas, Juninho e Moisés, Gregore, Ronaldo e Flávio, Élber, Artur e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

HORÁRIO: 19h

TRANSMISSÃO: Première.

LOCAL: Arena Corinthians, em São Paulo.