Pressionado, Red Bull Bragantino recebe Corinthians para tentar reagir

O Red Bull Bragantino está preparado para o confronto direto contra o rebaixamento neste sábado, diante do Corinthians, às 21 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de não perder há dois jogos, o time de Bragança Paulista está dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 11 pontos, dois a menos que o Corinthians, o 14º colocado.

O técnico Maurício Barbieri comandou a última atividade nesta sexta-feira e vai manter a base que empatou com o Vasco, por 1 a 1, no Rio de Janeiro, na última rodada. A única baixa é o meia-atacante Claudinho, destaque do time, que sentiu uma lesão e acabou sendo vetado no começo da noite no caminho da concentração.

Após cumprir suspensão automática, o volante Ricardo Ryller está novamente à disposição do treinador e deve ocupar a vaga de Claudinho. Desta forma, o experiente Uillian Correia continua no meio-campo, que fica mais forte e com maior poder de marcação.

Para Maurício Barbieri, o time já encontrou uma forma de atuar, mas precisa aproveitar as chances de marcar gols. O maior exemplo são os três pênaltis perdidos, dois contra o São Paulo e um contra o Vasco. Os dois jogos terminaram empatados, o que significa, em tese, que o time deixou de somar quatro pontos.