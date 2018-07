Pressionado, Roger lamenta rendimento ruim do Atlético-MG como mandante

Pressionado por mais um resultado ruim, o empate do Atlético Mineiro por 2 a 2 com o Sport no Independência, na noite de quarta-feira, o técnico Roger Machado declarou carregar o mesmo "sentimento de frustração" do torcedor e lamentou as dificuldades que o time vem encontrando para conquistar bons resultados como mandante no Campeonato Brasileiro.

"A expectativa para jogos dentro de casa tem que ser alta. Quando você joga em casa, a regra diz que em pelo menos 60% dos jogos o mandante vence. Não dá para fugir da responsabilidade e atribuir o nosso insucesso a outras coisas, como o rendimento coletivo ruim e a dificuldade contra equipe fechadas quando jogamos dentro de casa, como o Sport e a Ponte", afirmou o treinador, assumindo a responsabilidade pelo momento complicado da equipe.

O tropeço diante do Sport foi o quarto em cinco jogos como mandante do Atlético-MG no Brasileirão - são duas derrotas, dois empates e uma vitória no Independência, outrora apontado como um caldeirão para o clube. E esse desempenho provoca questionamentos ao trabalho de Roger à frente do time.

Além disso, essa sequência ruim deixa o time próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão, em 16º lugar, com dez pontos. O time vai buscar a reabilitação no próximo domingo, às 19 horas, diante da Chapecoense, na Arena Condá, pela décima rodada.