Pressionado, Santos visita Novorizontino pelo Paulistão para recuperar confiança

Longe de convencer na temporada, o Santos vai tentar mais uma vez recuperar no Campeonato Paulista Sicredi 2021 a confiança perdida na Copa Libertadores. Nesta sexta-feira, às 22h15, os comandados de Ariel Holan vão enfrentar o embalado Novorizontino, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, pela sétima rodada.

O time santista vem de vitória suada sobre a Inter de Limeira, no domingo, o que parecia indicar uma reação na temporada. Mas, apenas dois dias depois, foi batido pelo Barcelona, do Equador, por 2 a 0, em casa, em sua estreia na fase de grupos da Libertadores.

O resultado foi péssimo porque a sequência da equipe é das mais complicadas. Pela competição sul-americana, o próximo rival é o Boca Juniors, em La Bombonera, na Argentina, já na terça-feira, dia 27. Antes, terá o clássico com o Corinthians no domingo, na Vila Belmiro, pelo Estadual.

Além de atrapalhar os planos do Santos no Grupo C, o tropeço diante do Barcelona voltou a abalar a confiança dos santistas. "É uma sequência bem complicada, sim. Mas temos que seguir trabalhando firme por aqui, preparar principalmente a parte psicológica, pois serão partidas bem importantes para a sequência e precisamos conquistar essas vitórias", afirma Lucas Braga.

Diante de uma maratona de partidas, Holan vem fazendo diversos testes, mesmo no esquema tático, e até arriscando formações inesperadas, como fez contra a Inter, com o atacante Copete na lateral-esquerda. Como as preocupações agora são o clássico e o duelo com o Boca, o treinador deve surpreender mais uma vez os torcedores na escalação desta sexta.

É possível que repita alguns padrões dos últimos jogos do Paulistão, com poucos titulares tentando dar liga com jovens apostas do banco de reservas, como aconteceu com Pará e Marinho nas últimas rodadas, ao lado de Guilherme Nunes, Lucas Barbosa e Jhonnathan. Soteldo também poderia aparecer entre os titulares.

O venezuelano pode estar se despedindo do clube. O Toronto FC, equipe que disputa a Major League Soccer (liga norte-americana), fez oferta ao Santos, que poderia resolver dois problemas de uma só vez com a negociação. Ao mesmo tempo que quitaria a dívida com o Huachipato, clube venezuelano de quem adquiriu o atacante, encerraria a punição aplicada pela Fifa, justamente por não ter pagado o time sul-americano. Com nove pontos, o Santos ocupa o segundo lugar do Grupo D, dois atrás do líder Mirassol. Mas o Guarani tem oito e segue na cola santista. Somente os dois primeiros de cada chave avançam às quartas de final do Paulistão.

NOVORIZONTINO

O adversário do Santos vem no embalo de quatro vitórias seguida no Paulistão. Antes da paralisação, o Novorizontino já havia vencido o São Paulo, por 2 a 1, e desde o retorno, superou São Caetano, por 2 a 0, Ferroviária, por 3 a 1, e Santo André, novamente por 2 a 0. Com a campanha, chegou a 14 pontos, na segunda posição do Grupo C, à frente até mesmo do Palmeiras, que tem nove, mas um jogo a menos.

Como o último jogo aconteceu na terça, o técnico Léo Condé teve um pouco mais de tempo para recuperar os jogadores e preparar o time. Com a boa fase e sem desfalques por suspensão, deve repetir a escalação que venceu o Santo André. A única ausência segue sendo o meia Pereira, no departamento médico após sofrer uma luxação no cotovelo. "Todos estão sofrendo com a maratona de jogos, então, também precisamos superar este obstáculo. Mas é preciso manter a mesma humildade para buscar os resultados, ainda mais diante de um time tão qualificado como o Santos", avaliou Condé.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO x SANTOS

NOVORIZONTINO - Giovanni; Felipe Rodrigues, Robson, Bruno Aguiar e Paulinho; João Pedro, Léo Baiano e Murilo Rangel; Danielzinho, Jenison e Cléo Silva. Técnico: Léo Condé.

SANTOS - Vladimir; Vinícius Balieiro, Luiz Felipe, Alex, Copete (Felipe Jonatan); Guilherme Nunes, Lucas Barbosa, Pará, Jhonnathan; Lucas Braga (Ângelo) e Kaio Jorge. Técnico: Ariel Holan.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

HORÁRIO - 22h15.

LOCAL - Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).