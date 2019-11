Pressionado, São Paulo busca se reabilitar contra o Vasco, que terá Luxemburgo

Há quatro jogos sem vencer, o São Paulo tenta se reabilitar nesta quinta-feira, às 20h30, na partida contra o Vasco, no Morumbi. A equipe carioca está invicta há três duelos e contará com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que passou por cirurgia para retirar um tumor do nariz na última terça.

O São Paulo está pressionado por causa dos últimos resultados. O técnico Fernando Diniz vem sofrendo críticas de torcedores e conselheiros, mas dirigentes e jogadores elogiam o trabalho do treinador. Nestes quatro jogos finais da temporada, o objetivo é assegurar uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.

No jejum de quatro jogos, foram duas derrotas no Morumbi, para Fluminense e Athletico-PR, e dois empates fora de casa, com Santos e Ceará. Um dos líderes do elenco do São Paulo, o goleiro Tiago Volpi cobrou melhores resultados da equipe como mandante.

"É a nossa casa, é onde temos que ser mais fortes. Realmente oscilamos muito durante o ano. É tratar de fazer esses seis pontos e reverter essa situação, fazer valer o peso da nossa casa. Sabemos que estamos em dívida diante do nosso torcedor", afirmou o goleiro.

O São Paulo terá a volta de Pablo, que cumpriu suspensão na rodada passada. Fica a dúvida em relação a quem sairá da equipe para a entrada do atacante. Os únicos desfalques são Everton e Rojas, lesionados.

No Vasco, a boa notícia foi a cirurgia bem sucedida de Vanderlei Luxemburgo. O técnico teve detectado um câncer de pele no nariz e operou na última terça-feira, em São Paulo. Ele não comandou as atividades do elenco na semana, mas estará no banco de reservas no Morumbi.

Luxemburgo poderá contar com Leandro Castan. O clube conseguiu um efeito suspensivo, e o zagueiro está liberado para atuar até o próximo julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O defensor havia sido punido com quatro jogos de gancho por causa da expulsão contra o Palmeiras e até agora só cumpriu uma partida.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VASCO

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Igor Gomes (Liziero) e Daniel Alves; Antony, Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Henríquez, Leandro Castan e Henrique; Raul, Richard, Guarín e Marcos Junior; Rossi e Marrony. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF).

Local: Morumbi.

Horário: 20h30.

Na TV: Pay-per-view.