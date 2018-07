Pressionado, São Paulo quer recuperação contra o líder Pressionado pela eliminação na Copa do Brasil e pela bronca de sua torcida, o São Paulo encerra a sua semana mais crítica com mais um duro desafio: recuperar-se no Campeonato Brasileiro diante do líder Cruzeiro jogando fora de casa - a partir das 16h20, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 7.ª rodada. O clube tricolor, que perdeu as suas três partidas longe do Morumbi, ocupa a oitava posição com nove pontos, a cinco do time mineiro.