Pressionado, São Paulo tenta reabilitação contra o Bahia no Morumbi

O São Paulo enfrenta o Bahia nesta quinta-feira, no Morumbi, para aliviar a pressão. A equipe, o técnico Fernando Diniz e a diretoria têm sido alvos de protestos desde a eliminação pelo Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista. As críticas aumentaram com a atuação apática na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza e a derrota por 2 a 1 para o Vasco. O duelo desta quinta-feira é válido pela quarta rodada do Brasileirão.

Uma nova manifestação está marcada para horas antes do duelo desta quinta-feira, em frente ao portão principal do Morumbi. Torcedores organizados protestaram no desembarque da delegação que voltou do Rio de Janeiro, no último domingo, e estenderam faixas no estádio na segunda-feira.

Leia Também São Paulo e Alexandre Pato acertam rescisão de contrato; atacante está na mira do Inter

Em busca da reabilitação, o técnico Fernando Diniz poderá contar com o único reforço pedido por ele nesta temporada. O atacante Luciano foi anunciado na terça e regulizado na quarta-feira. Ele chegou ao São Paulo em troca envolvendo a ida de Everton para o Grêmio.

"Estou bem fisicamente. Se precisar, é claro que vou estar à disposição", afirmou Luciano, que trabalhou com Fernando Diniz no Fluminense em 2019. "Todo mundo sabe que a gente deu certo. Espero que dê certo aqui. Queremos sempre vencer, ganhar. Não vou dizer que vim para resolver problema do time. Eu e os outros jogadores temos capacidade para fazer isso. Espero agregar ao grupo e ser feliz aqui", disse o atacante.

Além do reforço, o meia Vitor Bueno pode pintar no time tricolor. Ele está recuperado de edema na coxa esquerda e é dúvida, assim como Hernanes, que estava com lombalgia.

Do lado do Bahia, o clima é totalmente diferente. Após conquistar o Campeonato Baiano e ser vice da Copa do Nordeste, o time venceu os dois jogos que realizou no Brasileirão. Apesar do momento distinto, o atacante Élber elogiou o São Paulo.

"É uma equipe muito qualificada. O nome São Paulo fala por si só, grande clube, um dos maiores do Brasil. Será um jogo difícil, a equipe deles vive momento complicado, mas estamos no começo do campeonato. Temos que tomar cuidado, será um jogo difícil", afirmou.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BAHIA

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Paulinho Boia (Vitor Bueno) e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Rodriguinho; Élber, Rossi e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

Local: Morumbi, em São Paulo (SP).

TV: Pay-per-view.