Pressionado, São Paulo visita a Ponte Preta com formação reserva

Um São Paulo com a cabeça totalmente voltada para a difícil missão de se classificar na Libertadores entrará em campo neste sábado, às 19h, para enfrentar a Ponte Preta. Até por isso, a tendência é de equipe reserva no estádio Moisés Lucarelli, palco da partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Três titulares já são baixas confirmadas: o volante Hudson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-direito Bruno Peres, poupado devido ao desgaste físico, e o atacante Pablo, liberado para conhecer o primeiro filho, que nasceu na última quarta-feira, no Paraná, enquanto a delegação estava em Córdoba.

Outros nomes, como Hernanes e Nenê, também deverão ficar no banco, apesar de terem sido relacionados pelo técnico André Jardine, que sofre forte pressão no cargo e poderá ser demitido em caso de eliminação na Libertadores, na próxima quarta-feira, no Morumbi.

Na última sexta, integrantes de duas torcidas organizadas do clube estiveram presentes no CT da Barra Funda para conversar com jogadores e membros da diretoria. O tom foi de cobrança por melhores resultados.

No Paulistão, a situação ficou um pouco mais confortável com a derrota do Ituano para o Red Bull Brasil, na abertura da rodada. O time tricolor se manteve na liderança do Grupo D, com nove pontos, dois à frente do rival de Itu, que agora tem um jogo a mais. Oeste, com seis, e Botafogo, com quatro, completam a chave.

FICHA TÉCNICA: PONTE PRETA x SÃO PAULO

PONTE PRETA: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo e Diego Renan; Nathan, Igor Henrique, Gerson Magrão (Hugo Cabral) e Matheus Vargas; Matheus Oliveira e Thalles. Técnico: João Paulo Sanches (interino).

SÃO PAULO: Jean; Igor Vinícius, Rodrigo, Lucas Kal e Léo; Willian Farias, Araruna e Jonatan Gómez; Helinho, Antony e Gonzalo Carneiro. Técnico: André Jardine.

ÁRBITRO: Raphael Claus.

LOCAL: Moisés Lucarelli.

HORÁRIO: 19h.

NA TV: Pay-per-view