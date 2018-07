Pressionado, Stramaccioni pede tempo na Inter de Milão

"Eu penso que o meu trabalho deve ser julgado no final da temporada, não agora", disse Stramaccioni, que garantiu também estar insatisfeito com a campanha da Inter de Milão. "Está com o presidente (Massimo Moratti) decidir o que fazer. Moratti está chateado e nós também estamos".

Com 47 pontos no Campeonato Italiano, a Inter de Milão tem quatro pontos do que o rival Milan, que está ficando com a última vaga destinada ao país na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Stramaccioni reconhece a importância de obter a classificação para o torneio continental, mas ressaltou a necessidade do time se concentrar no jogo de quinta com o Tottenham, pela Liga Europa.

"Nós todos sabemos o quanto serão importantes os últimos 10 jogos do campeonato para nós, mas agora estamos nos concentrando na noite de amanhã", disse Stramaccioni, que tem a difícil missão de reverter, em casa, a vantagem do Tottenham, que venceu o primeiro jogo das oitavas de final por 3 a 0.

O treinador admitiu que a Inter de Milão precisará de sorte para avançar na Liga Europa, mas ressaltou a necessidade da equipe vencer em casa. "Temos que ter um bom desempenho e vencer na frente de nossos torcedores, mas provavelmente vamos precisar de um pouco de sorte se quisermos classificar também", comentou.