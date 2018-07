Pressionado, Vasco encara Paraná para encaminhar acesso na Série B do Brasileiro

Não é mais o título da Série B do Campeonato Brasileiro que está ameaçado para o Vasco. Em queda na reta final da competição, o time carioca começa a ver ruir o acesso para a elite do futebol nacional e precisa vencer o Paraná, neste sábado, às 16h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), para não complicar ainda mais a situação ao final da 32.ª rodada.

Na vice-liderança com 54 pontos, o Vasco viu o líder Atlético Goianiense disparar na ponta, com 58 pontos. Para piorar, viu os adversários encostarem com o crescimento de Avaí, Londrina, Náutico e Bahia. Também em crise, com seis derrotas e apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o Paraná luta contra o rebaixamento. A equipe é a 15.ª colocada, com 36 pontos. Apesar de ser o mandante, os paranistas optaram por levar o jogo para o Espírito Santo, reduto de vascaínos.

Não fosse o bom aproveitamento no primeiro turno, o Vasco já teria deixado o grupo de acesso. Com a modesta 10.ª posição do returno, com apenas 15 pontos em 12 jogos, o time também perdeu o padrão de jogo com as constantes mudanças no meio de campo e no ataque, situação que tem preocupado a todos, inclusive ao técnico Jorginho.

"Pelo nosso investimento e pelo time, eu almejava estar numa situação mais confortável, pensando apenas no título. Mas agora temos de garantir o quanto essa classificação para a primeira divisão", disse o treinador, que rebateu a existência de clima ruim no clube.

Contra o Paraná, Jorginho vai testar novamente Júnior Dutra e Éderson no ataque. Contratados no segundo semestre, os dois não conseguiram suprir a ausência do colombiano Riascos, cujo contrato acabou e deixou o clube. No meio de campo, Douglas retornou da seleção brasileira sub-20 e forma dupla com William, que também volta ao time após perder a posição para Diguinho.

Após perder mais um jogo na Série B, o técnico Roberto Fernandes faz várias mudanças no time paranista com os retornos do goleiro Marcos, do lateral-direito Leandro Silva, do zagueiro Alisson, do meia Diego Tavares e do atacante Fernando Karanga. Porém, por suspensão, não poderá contar com Wellington Reis e Lucas Taylor. O meia Valber está lesionado e também desfalca o time.