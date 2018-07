Pressionado, Vasco tem volta de Dagoberto para encarar o Grêmio em Porto Alegre Para tentar sair do sufoco, o Vasco deve contar com o retorno do atacante Dagoberto para o jogo com o Grêmio, neste sábado, às 18h30, em Porto Alegre, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe vascaína inicia a rodada em situação bem complicada, na 19ª posição da tabela e sem chances de deixar a zona de rebaixamento neste fim de semana.