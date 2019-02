Pressionado, Zé Ricardo indica alterações na escalação do Botafogo

A derrota por 1 a 0 para o Resende, na quinta-feira, e a eliminação na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, aumentaram a pressão sobre o trabalho do técnico Zé Ricardo no Botafogo. Após o duelo de quinta-feira, o treinador promete mudanças já para o jogo de domingo, diante do Boavista, em Bacaxá.

"A campanha nos pressiona. Dentro da construção, vamos manter as convicções, mas certamente vamos ter que fazer algumas alterações. Seja de peças ou maneira de jogar. Esperamos já uma melhora contra o Boavista. Não temos outra receita que não seja trabalhar bastante", disse.

Zé Ricardo admite que o momento ruim surpreendeu todo o grupo. Em quatro jogos disputado na Taça Guanabara, a equipe foi derrotada três vezes e só obteve um empate. "Sem dúvida me preocupa. Temos que ser fortes para absorver as pancadas. Ninguém aqui imaginava estar nessa situação após quatro rodadas. Na vida nada é para sempre. Temos trabalhado bastante e vamos tentar recuperar a confiança do grupo, que fica abalada após um início tão irregular. Só nós podemos sair dessa situação. A responsabilidade é nossa", afirmou.

O técnico botafoguense deu um recado aos seus jogadores para evitarem declarações contundentes nessa fase ruim pela qual passa o time. "Quanto menos falar nesse momento melhor. Rezamos e vou conversar com o elenco nesta sexta-feira", comentou.

O único ponto positivo, segundo Zé Ricardo, tem sido o comportamento da torcida durante os jogos, dando apoio incondicional ao time, apesar dos maus resultados. "Não tenho que pedir mais nada ao torcedor. Eles estão sendo até pacientes diante de uma campanha muito abaixo do que esperávamos."

Entre os 12 clubes que disputam a Taça Guanabara, o Botafogo só tem campanha melhor do que o Madureira.