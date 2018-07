Pressionados, Friburguense e Vasco prometem partida tensa

Friburguense e Vasco fazem um jogo tenso neste domingo, às 18h30, no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo (RJ), pela 14.ª rodada do Campeonato Carioca. Quarta colocada na tabela de classificação, a equipe de São Januário precisa vencer se não quiser correr o risco de ir para a última rodada fora do G-4. Em 10.º lugar, o time da casa está a apenas três pontos da zona do descenso.

Além da tensão, os dois times também terão de superar os desfalques. O Vasco não poderá contar com o volante e capitão Guiñazu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. "A gente sente muito a ausência, pois ele demonstra muita vontade e acaba nos contagiando com essa determinação. Sabemos a importância dele para a nossa equipe, para o nosso grupo", afirmou o também volante Serginho.

Para o lugar do argentino, a tendência é que Lucas seja escalado. "No início do campeonato jogamos juntos. Conversamos muito dentro de campo para encaixar esse setor de marcação. Acredito que não teremos dificuldades durante a partida", assegurou Serginho.

Já o Friburguense deve ficar sem os atacantes Ziquinha e Caique, além do zagueiro Pierre, todos se recuperando de lesão. O time vem de uma sequência de 10 rodadas sem vitória.